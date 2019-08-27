قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة في سوريا

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 انفجرت سيارة مفخخة مساء الإثنين، في مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة: "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة". Advertisements وأضاف المصدر أن "عدداً من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة". وتشهد مدينة الطبقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية "قسد"، انفجارات متكررة تستهدف عادة عناصرها. وتتهم قسد خلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء التفجيرات. Advertisements

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