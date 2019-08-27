توقيف أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، الثلاثاء، توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.
وقالت باين، في بيان، إن الباحث والمؤلف يانج هينججون أوقف رسمياً في 23 أغسطس/آب الجاري.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تجري تحقيقًا قانونياً، كما حثت أستراليا على التوقف عن التدخل في القضية.
وتابعت القول: "ستتعامل السلطات الصينية مع القضية طبقاً لأحكام القانون وستحظى حقوقه القانونية بحماية كاملة".
وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ، وهو ما ترفضه الصين؛ حيث عبرت وزارة الخارجية عن "عدم رضاها" عن تصريحات أستراليا "السلبية" بخصوص بحر الصين الجنوبي وتطورها العسكري.
وقالت الخارجية الصينية مؤخراً: "نأمل أن يقرأ الجانب الأسترالي بطريقة صحيحة وإيجابية نوايا الصين الاستراتيجية وسعيها لتحقيق التنمية".
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