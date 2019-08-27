شكرا لقرائتكم خبر عن 53 قتيلاً باشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) قتل 23 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة اليوم (الثلاثاء) جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب بشمال غربي سورية. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن المعارك المستمرة بين الطرفين أوقعت 23 عنصرًا من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، مقابل 20 من الفصائل.

قتل 23 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة اليوم (الثلاثاء) جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب بشمال غربي سورية. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن المعارك المستمرة بين الطرفين أوقعت 23 عنصرًا من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، مقابل 20 من الفصائل.

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