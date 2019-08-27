مراد: حتى الساعة لا يوجد ضوء اخضر اميركي لاسرائيل لشن حرب شاملة

اشار رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبدالرحيم مراد​ الى ان رد ​حزب الله​ مؤكد على الاعتداءات ال​اسرائيل​ية على لبنان، واوضح ان الاعتداءات الاسرائيلية تتزامن مع ​الانتخابات​ في الكيان الصهيوني. واكد ان الحروب الاسرائيلية الكبيرة بحاجة الى ضور اخضر اميركي، وحتى الساعة لا يوجد ضوء اخضر اميركي ولا حرب شاملة. ولفت الى ان ال​سياسة​ الاميركية تريد الاستقرار في لبنان في هذه المرحلة، لان لبنان قاعدة لها للتحرك في المنطقة.

واوضح مراد في حديث تلفزيوني، انه لا خوف على الاستقرار الداخلي على الصعيد الامني. واكد ان الجيش رائع ووطني ولكن امكاناته متواضع، وهو ممنوع من التسلح بالاسلحة الاستراتيجية التي تشكل حالة ردع مع اسرائيل.

واكد ان هناك مشاريع جهنمية من ​اميركا​ وهي تتبنى بالكامل المشروع الصهيوني وتعادي العرب، وهي ماضية في مشروع ​صفقة القرن​. ولفت الى ان ​روسيا​ تقف الى جانب القضايا العربية لا سيما في ​سوريا​، الا ان روسيا صديق قوي لاسرائيل.

ودعا مراد الى اقرار قانون انتخابي على اساس القانون النسبي وفق لبنان دائرة واحدة. واكد ان من حق "اللقاء التشاوري" التمثل في التعيينات القادمة، ونحن نطالب بمعايير محددة في التعيينات. ولفت الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو رئيس حكومة قوي، الا انه لا يمثل كل الشارع السني. وشدد على انه كما ان هناك ثنائية في كل طائفة، اصبح هناك ثنائية في الطائفة السنية.