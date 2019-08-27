دهم مصنع للاسمنت في البترون ومحاضر ضبط في حق صاحبه وعمال مخالفين

دهم فريق من ​وزارة العمل​ برئاسة رئيس دائرة العمل في ​الشمال​ مرعب شديد، بمواكبة من عناصر ​أمن الدولة​ في ​طرابلس​ و​البترون​، مصنع preva megap للاسمنت الجاهز والحديد في البترون لصاحبه م.ن.

وبعد الكشف تبين وجود 64 عاملا أجنبيا يعملون في ​المصنع​ ونصفهم من التابعية السورية كما تم ضبط 34 مخالفة في حق 34 من أصل 64 يعملون من دون إجازات عمل وخلافا لاجازات العمل المعطاة لهم.

كما تم توجيه إنذارات لصاحب المصنع ونظمت في حقه ​محاضر ضبط​ عن ​العمال​ المخالفين.

