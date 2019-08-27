تعرض عمال من شركة "مراد" للخدمات الكهربائية وأثناء قيامهم بعملهم والكشف على ساعات الكهرباء قرب مركز ​بلدية كفرا​ قضاء ​بنت جبيل​ للاعتداء بالضرب من قبل المدعوان "ع.أ.س" و"ع.أ.س".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرض عمال من شركة "مراد" للخدمات الكهربائية للاعتداء في بلدة كفرا الجنوبية اثناء عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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