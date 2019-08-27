افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان فوج اطفاء صيدا، اخمد حريقا كبيرا عبارة عن قصب وأشجار و​نفايات​ وأخشاب داخل بستان عنتر في القياعة في منطقة صيدا، وتمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اخماد حريق كبير داخل بستان عنتر في القياعة في منطقة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.