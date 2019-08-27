النشرة: انتخاب يوسف شكري ناصيف نائبا لرئيس بلدية الكفور- النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أنه جرى في مكتب ​محافظ​ النبطية القاضي ​محمود المولى​ وباشرافه انتخاب نائب رئيس لبلدية الكفور- النبطية، وتنافس على المركز كل من يوسف شكري ناصيف ويوسف أنيس بيضون.

وقد فاز ناصيف ونال 6 أصوات من أصل عشرة أعضاء حضروا عملية الانتخاب، ووجدت اربعة اوراق بيضاء.