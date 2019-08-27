أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أنه جرى في مكتب محافظ النبطية القاضي محمود المولى وباشرافه انتخاب نائب رئيس لبلدية الكفور- النبطية، وتنافس على المركز كل من يوسف شكري ناصيف ويوسف أنيس بيضون.
وقد فاز ناصيف ونال 6 أصوات من أصل عشرة أعضاء حضروا عملية الانتخاب، ووجدت اربعة اوراق بيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انتخاب يوسف شكري ناصيف نائبا لرئيس بلدية الكفور- النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.