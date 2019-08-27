مذكرة بإقفال جميع الإدارات العامة الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

اصدر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 2 ايلول، بمناسبة رأس ​السنة​ الهجرية.



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