الحريري للافروف: اعتداء اسرائيل يهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة

أجرى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتصالا بوزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أبلغه خلاله ان الاعتداء الاسرائيلي هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701". وشدد على ان "الاعتداء الاسرائيلي على منطقة مأهولة بالسكان يهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه، ونحن نعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد".



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