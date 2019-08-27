حمدان: نثمن الموقف الرسمي والشعبي بإدانة العدوان وتأكيد ثوابت لبنان في حقه في الدفاع عن أرضه

اشار عضو هيئة الرئاسة لحركة "أمل" ​خليل حمدان​ الى "ان تاريخ بلدة ​الزرارية​ النضالي والعلمي هو جزء من تاريخ جبل عامل"، مشيرا الى "بطولات أهلها الذين قدموا الشهداء لا سيما الشهيد القائد نعمة هاشم شهيد أفواج ​المقاومة​ اللبنانية "أمل".

ولفت حمدان في كلمة القاها في حفل تخريج أقامته بلدية الزرارية وشعبة حركة "أمل" للطلاب الناجحين في الشهادة الرسمية الاكاديمية والمهنية في البلدة، الى مسيرة الإمام السيد ​موسى الصدر​ "في سعيه لتعزيز مسيرة العلم والمقاومة، واستمرت حركة "أمل" على هذا النهج في بناء ​المؤسسات التربوية​ وفي عمل المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني"، وقال: "قافلة الشهداء تشهد، من هنا كان سعي الأخ الرئيس ​نبيه بري​ لبناء مؤسسات "أمل" التربوية وبناء مدرسة في كل بلدة مهما كلف الأمر".

وأضاف: "اليوم يشهد العالم على عربدة ​إسرائيل​ التي اعتدت على ​الضاحية الجنوبية​، وهذا ليس بجديد على ممارسات العدو الذي له سجل حافل بالإجرام. إننا في حركة "أمل" نؤكد حق لبنان في المقاومة، بل إن المقاومة شكلت عنصرا أساسيا في حماية لبنان واستقراره، وعلى الجميع الإستفادة من التجربة الناجحة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. وهي مناسبة لكي نثمن الموقف الرسمي اللبناني والشعبي المتمثل بإدانة العدوان والتأكيد على ثوابت لبنان في حقه في الدفاع عن أرضه".

وختم حمدان: "ان تحقيق الإستقرار الداخلي أساسي في عملية النهوض الوطني". ووجه حمدان التهنئة لمدير ثانوية الشهيد نعمة هاشم الرسمية على النجاح الذي حققته ب​الإمتحانات الرسمية​.

وكان تحدث باسم ​الطلاب​ الطالب المتميز في لبنان خريج ثانوية الشهيد محمد سعد الطالب نسيم زرقط.

كما كانت كلمة لرئيس بلدية الزرارية الدكتور عدنان جزيني الذي حيا جهود الطلاب ومدارسهم وخصوصا المدرسة الرسمية على تحقيق هذا النجاح. وتحدث عن انجازات بلدية الزرارية والتحديات التي تواجهها، واعدا بالإستمرار لتحقيق أماني أهالي البلدة بتجاوز جميع العقبات بالتشاور مع أبناء البلدة و الإلتزام بالأنظمة والقوانين.

واخيرا، تم توزيع شهادات النجاح والتقدير على الطلاب الناجحين.