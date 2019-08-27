النشرة: فريق من مراقبي الامم المتحدة يتفقد الخط الازرق في الجنوب

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن قيام فريق من مراقبي ​الامم المتحدة​ بتفقد الخط الازرق في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ انطلاقا من محور ​العديسة​ غربا وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ شرقا، مستقلا ​مروحية​ تابعة لليونيفيل والتي تنفذ في هذه الاثناء طلعات اسشكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط في محاور ​العباسية​ تلال سدانة وبركة النقار.

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