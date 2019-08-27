تيننتي: الوضع في الجنوب يحافظ على هدوئه

أكد المتحدث باسم "​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​، في حديث صحفي انه "يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل القيام بأنشطة منتظمة في منطقة عملياتهم في ​جنوب لبنان​ وعلى طول "​الخط الأزرق​". الوضع في المنطقة يحافظ على هدوئه، فيما تواصل اليونيفيل العمل مع الأطراف لضمان عدم حصول أي سوء فهم أو حوادث يمكن أن تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".

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