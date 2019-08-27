طلال الدويهي: لتحويل أقضية البترون والكورة وجبة بشري وزغرتا الزاوية الى محافظة

طالب رئيس "حركة الارض اللبنانية" ​طلال الدويهي​ في تصريح، بـ "تحويل الاقضية الاربعة (​البترون​ و​الكورة​ وجبة بشري و​زغرتا الزاوية​) الى محافظة لتعزيز الواقع الاقتصادي والاداري"، معتبرا ان "احتياجات الاقضية الاربعة يلزمها التطوير الاداري من مؤسسات ​الدولة​ الاقتصادية والاجتماعية والادارية".

وناشد "نواب الاقضية الاربعة التنسيق لتفعيل تحقيق هذا المطلب الضروري لأبناء هذه الاقضية".

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