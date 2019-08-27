يعقوبيان: سيتم نصب اللبنانيين ميثاقيا عبر شبكة محارق تحرق الأخضر واليابس

لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أن "‏الاحزاب الحاكمة تريد إنشاء محارق! لماذا؟ ​المال​ السياسي الخارجي توقف والمشاريع الكبرى شحيحة، ​الدولار​ غير متوفر. سيتم نصب اللبنانيين "ميثاقيا" (كل زعيم يسرطن رعاياه) عبر شبكة محارق تحرق الأخضر واليابس وتزهر في جيوب الزعيم المؤمن حامي الطائفة والدين".

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