النشرة: "النصرة" بدأت هجمات مضادة منذ الصباح ضد مواقع الجيش السوري بادلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​جبهة النصرة​" والفصائل المتحالفة معها في إدلب بدأت هجمات مضادة منذ ساعات الصباح ضد مواقع ​الجيش السوري​ في كل من السلومية، الجدوعية، شم الهوى، تل مرق ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي وذلك بعد تقدم الأخيرة على مساحات واسعة في الريف الجنوبي لإدلب حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الطرفين دون تمكن المسلحين من احداث اي تقدم يذكر حتى الان".

ولفت إلى أن "هجمات الفصائل اتت بعد هدوء استمر ليومين عقب سيطرة الجيش على قرى وبلدات ​ريف حماه​ الشمالي بالكامل من بينها المدن الكبرى اللطامنة وكفرزيتا ومورك".