النشرة: "النصرة" بدأت هجمات مضادة منذ الصباح ضد مواقع الجيش السوري بادلب

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها في إدلب بدأت هجمات مضادة منذ ساعات الصباح ضد مواقع الجيش السوري في كل من السلومية، الجدوعية، شم الهوى، تل مرق بريف إدلب الجنوبي الشرقي وذلك بعد تقدم الأخيرة على مساحات واسعة في الريف الجنوبي لإدلب حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون تمكن المسلحين من احداث اي تقدم يذكر حتى الان".
ولفت إلى أن "هجمات الفصائل اتت بعد هدوء استمر ليومين عقب سيطرة الجيش على قرى وبلدات ريف حماه الشمالي بالكامل من بينها المدن الكبرى اللطامنة وكفرزيتا ومورك".
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