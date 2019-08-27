وزير امن ايران: قدرات ايران الدفاعية منعت العدو من التفكير بالاعتداء

اكد وزير الامن الايراني محمود علوي ان "قدرات ايران الدفاعية منعت العدو من التفكير بالاعتداء على الجمهورية الاسلامية"، مشيراً إلى أن "كرامة وشموخ ايران الإسلامية لها جذورو في الشهداء الابرار ، وقد وفرت دمائهم وطريقهم وتطلعاتهم هذه المبادئ القيمة لبلادنا ، واليوم العالم كله ينظر بعزة وكرامة الى ايران".
واوضح أن "اقتدار اي بلد تكون واضحة في قوة الردع الدفاعية، وعندما يمتلك البلد قوة عسكرية أكبر يتم الاعتراف به كدولة قوية، مضيفا: ان القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت منع العدو من التفكير بالاعتداء والتجاوز على البلاد"، مشيراً إلى أنه "تمتلك العديد من الدول الأوروبية الكثير من القوات المعدات العسكرية، لكنها تفتقر الى الإرادة السياسية او يجب ان تنسق مع اميركا لاتخاذ القرارات"، متسائلا "ما هي هذه الاستقلالية؟".
وشدد على ان "كل اتفاق يؤدي الى هيمنة الكفار على المسلمين يعتبر ملغيا من نظر الاسلام"، مضيفا: "في الاسلام ، لا توجد طريقة لسلطة الكفار على المسلمين".
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