وزير امن ايران: قدرات ايران الدفاعية منعت العدو من التفكير بالاعتداء

اكد وزير الامن ال​ايران​ي ​محمود علوي​ ان "قدرات ايران الدفاعية منعت العدو من التفكير بالاعتداء على ​الجمهورية​ ​الاسلام​ية"، مشيراً إلى أن "كرامة وشموخ ايران الإسلامية لها جذورو في الشهداء الابرار ، وقد وفرت دمائهم وطريقهم وتطلعاتهم هذه المبادئ القيمة لبلادنا ، واليوم ​العالم​ كله ينظر بعزة وكرامة الى ايران".

واوضح أن "اقتدار اي بلد تكون واضحة في قوة الردع الدفاعية، وعندما يمتلك البلد قوة عسكرية أكبر يتم الاعتراف به كدولة قوية، مضيفا: ان القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت منع العدو من التفكير بالاعتداء والتجاوز على البلاد"، مشيراً إلى أنه "تمتلك العديد من الدول الأوروبية الكثير من ​القوات​ المعدات العسكرية، لكنها تفتقر الى الإرادة السياسية او يجب ان تنسق مع ​اميركا​ لاتخاذ القرارات"، متسائلا "ما هي هذه الاستقلالية؟".

وشدد على ان "كل اتفاق يؤدي الى هيمنة الكفار على المسلمين يعتبر ملغيا من نظر الاسلام"، مضيفا: "في الاسلام ، لا توجد طريقة لسلطة الكفار على المسلمين".