كويكب ضخم يضرب الأرض.. وناسا تحدد الموعد

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وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذر ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا.
وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات ناسا، في يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 مترًا.
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وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.
ويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.
من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين، حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.
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