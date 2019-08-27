دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البيت الأبيض ينفي قصة «اللقاء السِّرّي» بين ميلانيا ترامب وكيم يونج أون

أصدر البيت الأبيض بيانًا، أمس الاثنين، نفى فيه قيام السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، بشكل سري، لافتًا إلى أنه لم تحدث مثل هذه الاجتماعات.

وفند البيان تصريحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيه إلى أن زوجته، التقت الزعيم الكوري الشمالي، مشيرًا إلى أن المقصود هو أن السيدة الأولى «تعرفت على كيم يونج أون».

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان، إن ترامب «يأتمن زوجته على أسرار العديد من القضايا» بما في ذلك علاقته مع كيم، «وفي حين أن السيدة الأولى لم تلتق (كيم)، يشعر الرئيس وكأنها تعرفت عليه أيضًا».

يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الشمالية سلسلة جديدة من اختبارات الصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، وآخرها يوم السبت الماضي، عندما تم إطلاق صاروخين في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

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وتحاول بيونج يانج وواشنطن حاليًا استئناف المحادثات المتوقفة حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية.

وكان ترامب قد التقى كيم في يونيو الماضي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.

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