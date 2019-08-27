شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بـ 4 محافظات..سلسلة زيارات ميدانية للبرلمان لمتابعة حاضنات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الخامس، لمتابعة مدى تنفيذ حاضنات الأعمال فى المحافظات.

وأضاف "مرعى"، أن اللجنة وضعت تصور مبدأى لتلك الزيارات الميدانية، بحيث تبدأ من مرغم في الأسكندرية ثم مدينة بدر، ثم السويس، ثم القليوبية، تباعاً للوصول إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور قيادات تلك المحافظات.

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وأشار رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، إلى أن تلك الزيارات ستشهد جلسات استماع لعدد من الشباب، وممثلين لعدد من البنوك لبحث مشكلات القروض، إلى جانب زيارات الحاضنات على أرض الواقع.