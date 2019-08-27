بالدموع أم الفتاة التي اغتصبت ببني ملال: حط على بنتي جنوي واغتصبها بالقوة بسطح المنزل – فيديو 

تعرضت فتاة في 16 من عمرها للإغتصاب بطريقة وحشية، الجمعة الماضي، بعدما أقدم عشريني على حمل السلاح وجر الضحية إلى سطح منزلها واغتصابها.

وفِي تفاصيل القضية قالت أم الضحية ل “اليوم 24″، إن ابنتها القاصر كانت في طريقها لإقتناء الخبز، فاعترض سبيلها شخص، وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا، قبل أن يجرها بالقوة، إلى سطح العمارة التي تقطن بها، ويعمد على اغتصابها بالقوة.

وطالبت المتحدثة ذاتها، المصالح الأمنية، بالإسراع في القبض على المتهم وإنزال أشد العقوبات عليه، خصوصا وأن ابنتها تعيش حالة نفسية صعبة.