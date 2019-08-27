“لارام” توضح: تم إخلاء ركاب طائرة بباريس للاشتباه فقط في وجود دخان بمحركها

بعد الإخلاء الطارئ الذي جرى على متن الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة رقم AT 750، متوجهة من الدار البيضاء نحو باريس، يوم أول أمس، خرجت شركة الخطوط الملكية المغربية لتوضح.

وقالت “لارام” في بلاغ لها، عممته صباح اليوم الثلاثاء، إنه خلال هبوط الطائرة بمطار باريس أورلي، أخبرت المصالح التقنية للمطار قائد الطائرة، بالتزامن مع وقوف العربات، وذلك للاشتباه في وجود دخان في أحد محركات الطائرة.

وأضافت الشركة، أن قائد الطائرة التزم بإجراء الإخلاء في حالات الطوارئ، كتدبير احترازي لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وأوضحت أنه تم إجلاء 171 راكبا كانون على متن الطائرة، وذلك في ظروف جيدة وبدون أن تقع حوادث.

ونوهت شركة الخطوط الملكية بالكفاءة المهنية لطاقمها، وجددت التزامها برحلات آمنة وجيدة.