مارسيليا الفرنسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني

عبر فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع اللاعب الشيلي، أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من برشلونة الإسباني.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، فإن فريق الجنوب الفرنسي، ربط اتصالات رسمية مع وكيل أعمال اللاعب الشيلي، وذلك من أجل إطلاعه على تفاصيل العرض، وإقناع اللاعب بحمل قميص النادي الفرنسي الموسم الجديد.1

وأكدت المصادر ذاتها، بأن مارسيليا بربد تعويض الرحيل الوشيك، للاعبه البرازيلي لويس غوستافو، صوب الدوري التركي الممتاز، بالضبط لفريق فنربخشة.

في الجهة المقابلة، سيكون مارسيليا هو الخيار الثاني لفيدال، الذي تم وضعه في قائمة المغادرين هذا الصيف، وذلك بعد أن توصل باتصالات من نادي أنتر ميلان الإيطالي.