استنكر العديد من ساكنة دوار ” أيت مسعود” ضواحي تادلة، الأضرار التي يتسبب فيها أحد المصانع المتخصصة في طحن الحجارة على الفرشة المائية بالمنطقة.
وكشفت الساكنة ل “اليوم24” أن الماء الذي يشربونه مليء بالحصى الصغير الذي تسبب للعديد منهم في أمراض الكلي، والتهابات على مستوى الجهاز التنفسي، فضلا عن أن صاحب الشركة قام باقتلاع أشجار الزيتون من أراضي ملاكها لإنجاز مسالك طرقية لكي تمر منها الشاحنات التابعة المصنع.
واستغربت الساكنة، تعامل السلطات العمومية مع المحتجين، حيث تم متابعة العديد منهم، بسبب مطالبتهم برحيله المعمل عن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات لدوار ضواحي تادلة: معمل “كيطحن” الحجر تسبب لنا في أمراض وتلوث مياه الشرب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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