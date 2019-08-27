أعلنت الفنانة سلمى رشيد، ليلة أمس الاثنين، عن الاسم الذي اختارته لمولودها، بعد أن شاركت تفاصيل حملها مع جمهورها طيلة الفترة الأخيرة.
وتقاسمت سلمى رشيد، أمس الاثنين، لحظات من حفل “بيبي شاور” الذي أقامته قبل أيام، قائلة في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بالانستغرام إنها اختارت لابنها اسم “يانيس”، راجية من الله أن يرزقه الصحة والعافية.
وحرصت سلمى منذ إعلانها حملها، على مشاركة الجمهور تفاصيله، خصوصا أنها حامل بابنها البكر بعد 3 سنوات من الزواج.
وترردت أخبار عن انتقال سلمى رشيد للولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لوضع ابنها هناك، وأن حفل “بيبي شاور” كان أقيم قبل أيام.
وتتيح ولادة سلمى لابنها يانيس في بلاد العم سام، منحه الجنسية الأمريكية، طبقا لقانون الجنسية في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد تقيم “بيبي شاور” لمولودها القادم.. أعلنت عن اسمه قبل قدومه-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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