سكان دوار الكرعة ينتفضون..السلطات تداهم منازلنا والسكان: لا مكان آخر يأوينا

أقدمت السلطات المحلية، بمعية عناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية، صباح أمس الاثنين، على مداهمة دوار الكرعة، في مدينة الرباط، بهدف تنفيذ الحكم القضائي، الرامي إلى إفراغ السكان من الدور الصفيح.

وكشف بلحسن شوقي، عضو تنسيقية ساكنة “دوار الكرعة”، في حديثه مع “اليوم 24” أن “السلطات داهمت الدوار منذ عشية أول أمس الأحد”، معبرا عن “صدمة السكان من قرار السلطات، الرامي بهدم براركهم، لاسيما، وأنه لا مكان آخر يأويهم”.

وأضاف بلحسن شوقي، عضو تنسيقية ساكنة “دوار الكرعة”، أنه في” الوقت الذي كان يأمل فيه سكان دوار الكرعة من إيجاد حل منصف لهم من طرف السلطات؛ فوجئوا بمداهمة السلطات لهم وهدم جميع “برارك” التي كانت تأويهم منذ سنوات”.

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وأورد المتحدث ذاته، أن “سكان دوار الكرعة والذي يتجاوز عددهم 600 شخص يبيتون في خيام بالقرب من الدوار، لأن لا مكان آخر يأويهم”.

وكانت محكمة الإستئناف الإدارية في مدينة الرباط، أصدرت حكمها، قبل أسابيع، والقاضي بالإفراغ، بعدما رفع الوالي اليعقوبي دعوة قضائية ضد سكان داور الكرعة، بعدما اتهمهم بالترامي على أراضي الدولة.