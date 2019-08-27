النقيب الجامعي لمعتقلي حراك الريف: أحترم قراركم.. وأختلف معه ومعكم

الإخوة المناضلون،

عانيتم المرارات من الاعتقال ومن السجن ومن المحاكمتين…، وأعرف ذلك مع من يعرفونه وأشهد أمام التاريخ بذلك… أعلنتم على الملأ قناعاتكم بوطنيتكم ووطنكم وبرموز تاريخ الريف وشرفاء الوطن وأحراره وحرائر…، فأسقطتم سلاح من حاولوا يائسين تخوينكم وسلخ تاريخكم وهويتكم ولغتكم من ضمائركم…

أمتُحِنتم في أفكاركم وفي نضالكم وفي ثباتكم، فكانت مواقفكم دروسا في التضحية والصبر والصمود، وعلامات نادرة من التحدي حتى للموت بعد أسابيع بل شهورا من الإضرابات عن الطعام…، إلتَـف حولكم الاحترام والتقدير والتضامن الواسع محليا ودوليا، قبل أن تلتف لمساندة قضيتكم أصوات وأقلام الحقوقيين والإعلاميين والديمقراطيين والمنظمات والهيئات مغربية ومغاربية وعالمية، لتصبح قضية الحراك والمحاكمة الجماعية الكبرى بالبيضاء وباقي المحاكمات ذات العلاقة، تاريخا سياسيا بئيسا بالعشرية الثانية من هذا القرن، ومرجعا سيئا للعدالة في عهد دستور جديد، وقضية مصيرية صادمة للمغرب ولساساته ولحكومته ووزرائها…،

ولــــــــكن، أنتم أحرار في اتخاذ المواقف التي ترونها، احتجاجا أو فضحا أو دفاعا أو حوارا أو تكتيكا… أو…، أنتم أصحاب الإرادة والقناعة والرأي، ولا أحد يمكنه أن يفتي أو يوجه أو يؤثر، أنتم قررتم موقف التنازل الجماعي عن الجنسية المغربية وهو”قرار سابقة” في تاريخ نضال المعتقلين السياسيين، وهو قراركم وتحية لجرأتكم، وأنا أحترمه،

لكنني لا أتفق معكم، ليس التنازل عن الجنسية سلاحا نضاليا ولا سياسيا ولا حقوقيا، ليس التنازل عن الجنسية تكتيكا مرحليا ولا موقفا استراتيجيا، ليس التنازل عن الجنسية تعبيرا عن الألم أو القلق أو السخط، وليس تعبيرا عن التعاطف أو عن الانتفاضة أو عن الثورة… ولا ولا،

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ليس التنازل عن الجنسية هدية للعشائر أو للعيال أو للحقوقيين أو للمناضلين أو للتاريخ أو للسماء أو لله أو لرسله أو حتى للمخزن أو للحكم أو لأذناب السلطة وحَمَلة سيف القهر والقمع والتسلط والفساد والنهب…

أقولها، أنا لا أتفق معكم، لا أتفق معكم، وأنا استحضر معكم ومع غيرنا ومع الملايين ممن يعيشون التهميش والقهر والفقر والمرض في الحواضر والبوادي والأرياف بردا وشتاء وصيفا وخريفا، ومن يعيشون الظُلمَ في اليقظة وحتى في الأحلام، من نساء ومن شباب ومن أطفال الشارع والبؤس والإهمال، ومن يعانون القسوة والحاجة وهم تائهون في عالم الاستغلال والانحراف والعبودية المقنعة في دنيا الحرية أو الاعتقال ودخول السجون بعد الخروج منها…

منذ استقلال هذا الوطن إلى اليوم، ومئات الموتى والمحكومين والمعدومين والمعتقلين السياسيين من الرواد ومن أعمار النضال السياسي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب من كل مراحله، لم يكن التنازل عن الجنسية أمرا واردا، لأن الجنسية ليست منحَة أحد ولا منَة سلطة أو حاكم.

إن الجنسية كالوطن، والجنسية والوطن، كالهواء والشمس، لا يمكن العيش دونهما ولا التصرف فيهما. مع تحياتي لكم وتقديري لكم أيها المعتقلون السياسيون.

مواطن مثلكم عبد الرحيم الجامعي.؟