وفد من حركة حماس يجري محادثات في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل وفد من قادة حركة حماس، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، إن الوفد، برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، سوف يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات بينها "العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني".
وأضاف برهوم أن الوفد سوف يبحث أيضا "الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني".
يشار إلى أن "كان حداشوت" الإسرائيلية كانت قد قالت، الإثنين، إن إسرائيل بعثت إلى حركة حماس رسالة تحذير عن طريق مصر، بعد إطلاق الصواريخ، الأحد، باتجاه "سديروت".
وجاء في الرسالة أن "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولن تمتنع عن شن هجوم على قطاع غزة بسبب انشغالها بالانتخابات والأحداث في منطقة الشمال".
وبحسب "كان حداشوت" الإسرائيلية، فإن التقديرات تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي هي التي تقف وراء إطلاق الصواريخ يوم أمس، وأن حركة حماس ادعت أمام المصريين أن إطلاق النار يتناقض مع مصالحها، وأنها لا تزال تحقق في إطلاق النار.
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