يارون لندن يعتذر... ولا يتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عمّمت هيئة البث الإسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، ما ادّعت إنه اعتذار للصحافي الإسرائيلي البارز، يارون لندن، أمس، الإثنين، وصف فيه العرب بـ"الوحوش البشريّة".

لكنّ نصّ "الاعتذار" حمل تعميمًا أكبر، فجاء فيه "بقولي ’العرب’ لم أقصد للفرد العربيّ، إنما لتصرفات المجتمعات العربيّة في الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق، لا أنوي التراجع، لكنّني أقرّ أنه من كلماتي التي وردت في خضمّ النقاش يمكن سماع تعميم واسع، ولهذا السبب أعتذر من أعماق قلبي وأوضح أنه حاشاي أن أفكّر أن العرب وحوش بشريّة".

ورغم التعارض الذي حملته الرسالة القصيرة التي كتبها لندن، إلا أن هيئة البث "قبلت اعتذاره" وقالت "لا مكان في هيئة البثّ لتعبيرات من هذا النوع".

وأمس، قال لندن في برنامجه "غيئولا ولندن"، على القناة "كان 11" إن "العرب وحوش بشرية"، وكرر وصفه هذا مضيفا أنه يوافق على هذا الموقف.

وقال أيضا إن "العرب لا يكرهون اليهود فحسب، وإنما يقتلون أنفسهم أولا، فعلى اليمين وعلى اليسار، وفي الأمام وفي الخلف، وفي الشرق وفي الغرب، عرب يذبحون عربا".

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وتابع أقواله العنصرية "لا يوجد مشكلة في ذلك. أنا لا أتحدث عن الفلسطينيين، وإنما عن الثقافة العربية"، على حد تعبيره.

وقبيل انتهاء البرنامج أوضح لندن "قبل الانتهاء، همس معدو البرنامج في أذني بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحاتي بشأن القتل في الحضارة العربية".

وأضاف أنه يتوقع أن "العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن اليساري يقول أيضا إن العرب قتلة... هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك"، على حد تعبيره.

وادعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" إن الحديث عن تصريحات "بائسة لاستفزازي وليس شخصية ثقافية"، مضيفة أنها تتوقع أن يعتذر عن تصريحاته حتى منتصف يوم غد" أو يتم تعليق عمله، على الأقل.