شكرا لقرائتكم خبر عن مُحلل جنوبي: الانتقالي يحظى بدعم إقليمي ودولي بالحرب ضد الإرهاب والإخوان والان مع التفاصيل

أكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي، صالح أبوعوذل، اليوم الثلاثاء أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين في الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف في تصريح خاص لـ"اليمن العربي" - ضمن حوار سينشر لاحقاً - أن "النجاحات التي تحققت خلال الثلاثة الأعوام الماضية، أكدت صدق وجدية المجلس في مقارعة التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

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وتابع "حققت قوات المجلس انتصارات ساحقة من عدن مرورا بحج وابين وشبوة وساحل حضرموت".

وعن تحرير وادي حضرموت قال أبوعوذل "بكل تأكيد تحرير الوادي وتأمينه مهمة وطنية أعلن المجلس الانتقالي عنها، لكن هناك أولوية كبيرة للحرب، وطالما وهناك حرب إخوانية واضحة فالحرب ضد الإرهاب سوف تتضاعف والمجتمع الدولي يعول على القوات الجنوبية في محاربة مليشيات التطرف التي يرعاها الاخوان وتمولها بعض الأطراف الإقليمية".

وبين أن "حضرموت هي الهوية الجامعة لكل جغرافية الجنوب، وهي الهوية المستقبلية في ظل اجماع جنوبي على التخلي عن هوية السياسية اليمنية كهوية للبلد المنشود، فاليمن عبر التاريخ لم يكن هوية سياسية واحدة، لكن دولة حضرموت هي الدولة المنشودة والتي تمتد من المهرة الى باب المندب".