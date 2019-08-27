شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية إنسانية عاجلة إلى السودان بعد السيول والفيضانات والان مع التفاصيل

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد، العمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان الشقيق بعد الفيضانات والسيول التي عمت البلاد.

ويأتي هذا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية .

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ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "اليمن العربي" - "تعد ولاية النيل الأبيض جنوبا أكثر المناطق تضررا ، إضافة إلى تأثر العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات السودان، وخلفت أضرارا جسيمة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم لإيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن .. مشيرا إلى صعوبة الوضع في المناطق المتضررة حيث تفيد التقارير الإنسانية بأن حوالي 62 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة المناطق المتضررة إضافة إلى تسبب السيول في تدمير نحو 26 ألف منزل وغمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلا عن تضرر أكثر من 194 شخصا.