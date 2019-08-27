شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حضرمي: تمكنا من توفير الحقيبة المدرسية لـ130 طالب وطالبة من الفقراء والأيتام والان مع التفاصيل

قال الشيخ سالم باراس الناشط في المجال الخير، إنه تم جمع تبرعات خيرية تم بفصلها توفير بعض المستلزمات المدرسية لطلاب أيتام وفقراء.

وكتب باراس تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه بكلفة 657000 ريال تم يوم امس، شراء الحقيبة المدرسية المتكاملة لعدد 130 طالب وطالبة من الايتام والفقراء غير القادرين على شراء ادوات المدرسة.

وأكد باراس أنه سيتم توزيع المستلزمات الندرسية على الطلاب الفقراء والأيتام خلال فترة أقصاها يومين من يوم أمس.