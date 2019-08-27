شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي: طائرات مسيرة تستهدف مجاميع إرهابية بشبوة والان مع التفاصيل

قال الإعلامي في قناة ابوظبي عادل اليافعي، إن 9 غارات جوية لطائرات بدون طيار استهدفت من ساحل شقرة الى شبوة مجاميع ارهابية بثياب الشرعية.

وأضاف اليافعي في تغريدة له، أن غارات جوية أخرى استهدفت في بيحان عناصر ارهابية بعد محاولة قدومها الى شبوة.

وختم اليافعي تغريدته، بالقول: "خرجوا وانكشفوا والان طحن من السماء والأرض وهذه الخطة المرتبة بدات تفعل ميدانيا".