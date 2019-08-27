شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث عن قطر وإيران.. قيادي جنوبي يكشف المستفيدين من أحداث شبوة والان مع التفاصيل

كشف قيادي جنوبي، عن الأطراف التي سوف تستفيد من أحداث شبوة.

وبحسب القيادي أحمد بن فريد فإن المستفيدين "الجماعات الإرهابية التي عادت فعلا للظهور مرة أخرى ،وعصابات التقطع والفيد في الطرقات ، وعصابات ومافيات تهريب السلاح والوقود إلى الحوثي، ومنظومة الفساد التي ستجد بيئة مناسبة لها للإتجار في الممنوعات وتهريبها، و قطر واعوانها

وكتب بن فريد في سلسلة تغريدات - رصدها "اليمن العربي" - "من الخطأ أن لا يُصنف التآمر الإخواني القطري في اليمن ضد التحالف والشرعية كالتآمر الحوثي الإيراني، بل إن الأول أخطر لأنه يتغلغل في الشرعية ويتحدث باسمها، بينما الثاني لا يخفي عدائه".

وأضاف"لطالما كانت إيران وقطر حليفتان فلماذا نستبعد هذا التحالف عن اليمن؟!".

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ومضى "ارجو ألا نجعل من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة قاتلة لنشر الأكاذيب التي يروجون لها لغرض هز المعنويات، نصف الحروب إعلام، فلا تساعدوا في نشر أي خبر ولا تضخموا اي تسريب خبيث ، اجعلوا من حسابتكم وسيلة لرفع الهمم والمعنويات وتخلوا عن نقل كل شيء لانه أغلبه غير حقيقي ويأتي من مطابخهم".

وتابع "ابطال الجنوب يتحدثون بهمة كبيرة ويذكرون أنهم قاتلوا الحوثي في الحديدة والضالع وفي مختلف المناطق ولن يقبلوا إلا أن يكونوا أحرار على أرضهم، شرعية الفنادق اذا أرادت أن تواصل طيشها ستهد المعبد على رأسها اولا وعصابات الفيد وجماعات الإرهاب والإسلام السياسي هي وجهها الحقيقي

واختتم "إلى عبدربه منصور بلا تحية ولا أدنى احترام لك ولجميع شلتك من المتخاذلين الجنوبيين.

ستطاردكم لعنة شعب الجنوب إلى يوم الدين، وستجدون دماء الشهداء في صحون وجباتكم الفارهة..

اي عار لكم اكبر من هذا في حياتكم وأنتم تسوقون الزيود.. وقطاع الطرق والجماعات الإرهابية إلى قتل أهلكم".