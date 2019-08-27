شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال عنصر من "الثوري الإيراني" في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

أوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن جنديا من الحرس الثوري قُتل شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، مساء الإثنين.

وقالت الوكالة على "تويتر" إن "عضو الحرس قد "اغتيل" في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في تفاصيل من نفذ الهجوم، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.