51 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة في إدلب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:00 مساءً, 27 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات قتل 51 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة اليوم جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن المعارك المستمرة بين الطرفين أوقعت 23 عنصرًا من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، مقابل 20 من الفصائل.

وعلى جبهة أخرى، أحصى المرصد السوري مقتل ثمانية من مقاتلي المعارضة في ريف إدلب الشرقي، إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع لقوات النظام قريبة من مطار أبو الضهور العسكري.

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