تأييد حكم بالسجن 10 سنوات لموظفة إيرانية بالمركز الثقافي البريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس على الموظفة الإيرانية في المركز الثقافي البريطاني آراس أميري.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" الناطقة باسم السلطة القضائية الإيرانية عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي أن أميري "محكومة بالسجن لمدة عشر سنوات. وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم".

وقالت إيران في يوليو تموز إنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لصالح المخابرات المركزية الأمريكية وحكمت على بعضهم بالإعدام. وليس من الواضح إن كان إعلان اليوم مرتبط بالقضية نفسها.

وتلجأ إيران دائما لاحتجاز أشخاص يحملون جنسيات أجنبية أو يعملون بسفارات أجنبية كورقة ضغط تحصل بها على مكاسب سياسية واقتصادية.

وندد الاتحاد الأوروبي بممارسات إيران التي تنتهك حقوق الإنسان ووصف هذه التصرفات بـ"الابتزاز السياسي".