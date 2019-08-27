التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة بالمجال الجوي لليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن القوات تمكنت، صباح الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي باليمن أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء.
وأضاف العقيد المالكي أن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
وأوضح المالكي أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.
وأكد ضرورة استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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