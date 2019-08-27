حكومة السودان وتهدئة الحرب التجارية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: بعد حضور حفل فني.. سخرية من تهديدات "الحمدين لقطريين، ولوموند: مصير مظلم ينتظر حفيد مؤسس الإخوان، ومخطط قطري تركي لإحياء نظام "الإخوان" بالسودان، وساسة تونسيون: الشاهد والإخوان يتآمرون لتزوير الانتخابات، والتحالف العربي: السعودية والإمارات تعملان على دعم الحكومة الشرعية في اليمن.

كما تقرأون في السياسة أيضا: الأمم المتحدة تطالب إسرائيل ولبنان بضبط النفس، ومصادر سودانية: "قوى التغيير" لم تسلم حمدوك مرشحيها للحكومة، وروسيا تحذر من تصعيد التوتر بالشرق الأوسط، وجونسون: سنواصل محادثات بريكست للحظة الأخيرة، ومحمد بن سلمان وعمران خان يبحثان هاتفيا أزمة كشمير.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: واشنطن وبكين تتبادلان "كلمات الود" لتهدئة الحرب التجارية، واليابانيون يتخلصون من الليرة التركية.. والعملة تهوي 12% مقابل الين، وثقة الشركات الألمانية تتراجع لأدنى مستوى في 7 سنوات، والذهب يخترق مستوى 1550 دولارا للمرة الأولى في 6 سنوات.

وفي الرياضة: تقارير: إعارة جواو ماريو إلى لوكوموتيف موسكو الروسي.

وعن الفن فيبرز: محمد رمضان ينشر كواليس حفلته بـ"استاد" القاهرة

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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