أمريكا تنفي صلتها بقصف مواقع عسكرية في العراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات للذخيرة بالعراق.

وأكد البنتاجون في بيان أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة وأنها لم تقم بأي قصف لمنشآت في العراق.

وأضاف: "لم تقم القوات الأمريكية بقصف أو أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، والحديث هنا على العكس، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز"​.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت، الجمعة، نقلا عن مسؤول استخباراتي لشؤون الشرق الأوسط، أن إسرائيل قامت بتنفيذ عدة هجمات على مواقع للمليشيات الإيرانية بالعراق.

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول الاستخباراتي الأمريكي قوله إن "إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو/تموز الماضي".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن "اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين أكدا أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق"، بحسب الصحيفة.

وكان جمال جعفر آل إبراهيم، نائب قائد مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران بالعراق، أكد، في بيان الأربعاء، أن "الطائرات الأمريكية والإسرائيلية نفذت هجمات متكررة على المقر المحلي للحشد".

وبحسب الصحيفة، فقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجمات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سئل عنها في زيارة إلى أوكرانيا الإثنين، قال إن "إيران ليست لديها حصانة في أي مكان".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "عدة انفجارات وقعت في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي العراقي خلال الشهر الجاري".

ولفتت الصحيفة إلى دعوة "الرئاسيات الثلاث بالعراق، الخميس، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي".