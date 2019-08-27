مقتل 16 شخصا في حادث انقلاب شاحنة شمال الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الهندية الثلاثاء، أن 16 شخصا لقوا حتفهم إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم شمال الهند. وقالت الشرطة، إن الحادث وقع في ولاية أوتار براديش وإن سيارات الإسعاف هرعت لموقع انقلاب الشاحنة لتقديم المساعدة. وأكدت الشرطة، أن حركة السير تأثرت قليلا بالحادث وأن الأمور الآن على ما يرام. وتشهد الهند حوادث سير متكررة بسبب البيئة الوعرة التي تمتاز بها بعض القرى والمدن هناك.

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