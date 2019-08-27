روسيا تبدأ إنتاج قاذفات “باك دا” الاستراتيجية

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365

أعلن رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن وزارة الدفاع وافقت على جميع المتطلبات الفنية لمجمع الطيران البعيد المدى الواعد (باك دا).

وقال مانتوروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: “بدأت شركة توبوليف وغيرها من الشركات التابعة لشركة الطيران المتحدة الاستعدادات لتحويلها إلى معدن”.

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في وقت سابق، أصبح من المعروف أنه سيتم اختبار مجمع طيران بعيد المدى واعد في قاعدة الاختبار والتحليق (جوكوفسكايا) وقاعدة توبوليف.

وقال ألكسندر كونيوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة توبوليف: “هناك خطط كبيرة في المستقبل لاختبار وضبط طائرات تو-22 إم 3 إم وتو-160 وتو-95 إم إس الحديثة في القواعد، والكثير من العمل لاختبار مجمع الطيران البعيد المدى الواعد”.

وباك دا (تسمية المصنع “المنتج 80”) هي طائرة جديدة تماما، ويجب أن تحل محل القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى الحالية من طراز تو-22 إم 3 وتو-95 وتو-160، بالإضافة إلى إصداراتها الحديثة في المستقبل. ستكون ناقلة بسرعة الصوت للأسلحة العالية الدقة، يتم تصنيعها وفقًا لـ “الجناح الطائر” (بدون ذيل). كتلة الإقلاع 145 طنا، الحمولة 30 طنا، ومدى الطيران سيكون 15 ألف كم دون التزود بالوقود.

تم تصميم “باك دا” للعمل في درجات حرارة تتراوح من 60 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية ومقاومة آثار العوامل الضارة للانفجار النووي.