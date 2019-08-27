10 علامات على ضعف وظائف البنكرياس

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

يزن البنكرياس 80 غراماً، لكنه مسؤول عن وظائف شديدة الأهمية، في صدارتها إنتاج الأنسولين اللازم لضبط نسبة السكر بالدم، إلى جانب إنزيمات أخرى للهضم. ويعتبر ضعف وظائف البنكرياس مؤشراً على مقدمات مرض السكري، والتي يمكن كبحها عن طريق التغذية



الصحية والتمارين الرياضية قبل تطوّر المرض. إليك أهم علامات ضعف وظائف البنكرياس: * ارتفاع ضغط الدم من علامات ضعف أداء البنكرياس، أو وجود حصوة في المرارة تؤثر على أدائه. * برودة الجلد مع رطوبته، من علامات التهاب البنكرياس. * آلام أسفل البطن وأسفل الظهر، وهي من علامات أورام البنكرياس. * ارتفاع الحرارة غير المبرر، مع وجود دوخة وقيء. * اصفرار بياض العين، مع تغير لون البول إلى الأغمق. * حكة الجلد، نتيجة ضعف أداء البنكرياس الذي ينعكس على عدم وجود الإنزيم اللازم لحرق الدهون. * تغير لون البراز إلى الشاحب، والتقلب ما بين الإمساك والإسهال. * العطش غير المبرر، وزيادة مرات التبول، وهي من أعراض السكري أيضاً. * فقدان الشهية غير المبرر، وانخفاض الوزن، وهي من أعراض السكري. * بطء شفاء الجروح، وضبابية الرؤية، وتنميل اليدين والقدمين، وهي من أعراض السكري. * زيادة الالتهابات، سواء التي تصيب الجلد أو الرئة.