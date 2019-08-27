تأييد حكم بالسجن 10 سنوات لموظفة إيرانية بالمركز الثقافي البريطاني

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أكدت محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس على الموظفة الإيرانية في المركز الثقافي البريطاني آراس أميري.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" الناطقة باسم السلطة القضائية الإيرانية عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي أن أميري "محكومة بالسجن لمدة عشر سنوات. وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم". Advertisements وتلجأ إيران دائما لاحتجاز أشخاص يحملون جنسيات أجنبية أو يعملون بسفارات أجنبية كورقة ضغط تحصل بها على مكاسب سياسية واقتصادية. وندد الاتحاد الأوروبي بممارسات إيران التي تنتهك حقوق الإنسان ووصف هذه التصرفات بـ"الابتزاز السياسي". Advertisements

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