واشنطن: الضربات الإسرائيلية على لبنان والعراق ضرورية لصد إيران

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وصف مسؤولون من الإدارة الأمريكية الضربات العسكرية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في لبنان والعراق، بعد أن كانت محصورة في سوريا خلال الفترة الأخيرة، بالضرورية ضد حلفاء إيران.



ودافع مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن الضربات الإسرائيلية ضد الأطراف الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

ووصف المسؤولون الضربات بأنه رد ضروري على التحركات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وأن على حكومات المنطقة، لا سيما العراق ولبنان، أن يتحملوا مسؤولية سماحهم لإيران وأذرعها العسكرية بالعمل على أراضيهما.

وفي الإطار نفسه، قال أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب: "بالتأكيد لا نريد حرباً مع إيران، لكن هذا لا يعني أيضاً أن إيران يمكن أن تتصرف بسلوك خال من القيود في جميع أنحاء المنطقة".

وخلال الاسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل بضربها موقعاً عسكرياً في سوريا لمنع إطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية، ولاحقاً، اتهم لبنان السلطات الإسرائيلية بطائرتين مسيرتين وقعتا فوق الأراضي اللبنانية. وبعدها بساعات، تم تصفية قياديين ميليشياوين اثنين تابعين لإيران عن طريق طائرة مسيّرة في العراق.

وفي صباح يوم أمس الاثنين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على موقع عسكري في سلسلة جبال لبنان الشرقية، تابع "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" مجموعة عسكرية مدعومة من قبل طهران ودمشق، وأسفرت الهجمات عن خسائر مادية فقط، من دون سقوط ضحايا.