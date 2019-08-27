حسينة أوشان: الجزيرة تجبر موظفيها على تأجيج الصراع في مواقع التواصل

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
المذيعة
كتب
متابعات_الخليج 365
تجبر عقود العمل في قناة الجزيرة موظفيها على تسخير "منصاتهم الإعلامية" في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وإنستغرام، وتويتر، لخدمة أهداف القناة.
وما يحصل في قناة الجزيرة لم تشهده أي فضائية عربية في تاريخ الإعلام العربي من إغراءات وابتزاز وصلت في بعض الأحيان إلى التهديد.
وتقول الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان، "قرارها (الاستقالة) جاء نتيجة لمضايقات تعرضت لها من قِبَل الإعلامية غادة عويس وكم الصلاحيات التي تنفرد بها الأخيرة من خلال تشكيلها لوبيات داخل إدارة القناة".
وأشارت المصادر إلى أن "عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، حيث ضغطت عويس برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان، في محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري" وهو ما رفضته أوشان وأدى بها لتقديم استقالتها.
وأكدت أوشان أن "عقود العمل في قناة الجزيرة تُجبر موظفيها على تسخير منصاتهم الإعلامية" في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وإنستغرام، وتويتر، لخدمة أهداف القناة، لكن المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مُفضلة ترك العمل".
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