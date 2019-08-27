ميليشيات حكومة طرابلس تعلن الانسحاب من غريان بعد تقدم الجيش الليبي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الإثنين، اقتراب قواته من السيطرة على مدينة غريان الواقعة غرب ليبيا، فيما اعترفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، بانسحاب قواتها من بعض المناطق.



وقال المتحدث باسم قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق، معتز شنبر إن "قوة حماية غريان انسحبت من مناطق الكليبة، وجندوبة، التابعتان لبلدية غريان، وتتمركز بمنطقة المغاربة".

وأفاد بأن انسحاب قوة حماية غريان وشباب المدينة جاء بعد هجوم عنيف شنته قوات حفتر وبالطائرات دون طيار منذ صباح اليوم وسقوط قتيل و6 جرحى، موضحاً بأن تأخر الدعم البري والجوي من قوات حكومة الوفاق، ساهم في التراجع.

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وأكد دخول قوات الجيش، إلى جندوبة، والكليبة، وأبوزيان، وبني وزير، مشيراً إلى تراجع قوات غريان إلى منطقة المغاربة، وإنشاء خط دفاع في انتظار وصول المدد من قوات الوفاق.

وكانت قوات الوفاق سيطرت على المدينة في نهاية يونيو(تموز) الماضي، بعد انسحاب قوات حفتر من المدينة التي كانت مقراً لغرفة عملياتها المكلفة بالحرب الدائرة على تخوم طرابلس.

وتعتبر غريان عاصمة جبل نفوسة المحيط بطرابلس من الجنوب والغرب، وتقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، ودخلها الجيش في 4 أبريل(نيسان) الماضي، تمهيداً لدخول العاصمة الليبية طرابلس.