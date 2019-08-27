الجيش السوري يدمر مفخختين بداخلهما انتحاريون لـ "أجناد القوقاز" شرق إدلب

فجر ​الجيش السوري​ عربتين مفخختين وبداخلهما انتحاريون قام ​تنظيم القاعدة​ بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ​ريف إدلب​ الشرقي.

واشارت "​سبوتنيك​" في ريف إدلب، الى أن هجوما عنيفا يشنه تنظيما "أجناد ​القوقاز​" و"حراس الدين" في هذه الأثناء على محاور تل مرق وشم الهوى والجدوعية والسلومية جنوب "أبو الظهور" بريف إدلب الشرقي.

ونقلت عن مصدر ميداني أن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخخين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش. وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرا نقاط إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.

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وعلى التوازي، ينفذ الطيران الحربي عدة غارات مستهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية في منطقة الخوين وأراضي الزرزور ومحيط مدينة التمانعة ب​ريف إدلب الجنوبي​ والجنوبي الشرقي.

وكان تنظيم "أجناد القوقاز" قد سيطر على منطقة أبو الظهور ومطارها العسكري مطلع العام 2016 وارتكب مجازر بشعة بحق حامية المطار وسكان القرى والعشائر المحيطة به، بزعم أنها "موالية للنظام السوري".

وينتشر "أجناد القوقاز"، وهم مقاتلون متطرفون ينحدرون من دول الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا كأذربيجان وأرمينيا وجورجيا و​الشيشان​، في بعض مناطق إدلب وريفها الشرقي، خاصة في مدينة "أبو الظهور" التي تم تخصيصها لهم كمركز لـ"إمارة القوقاز".