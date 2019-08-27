80 نائبا في البرلمان الإيراني يتهمون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي

أفادت قناة "روسيا اليوم" أن "80 نائبا في البرلمان الإيراني أصدروا بيانا إتهموا فيه الرئيس حسن روحاني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى علي خامنئي والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وسأل نواب البرلمان روحاني: "ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه الإدارة الأميركية وأن التفاوض معها سم قاتل؟".
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