80 نائبا في البرلمان الإيراني يتهمون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" أن "80 نائبا في ​البرلمان الإيراني​ أصدروا بيانا إتهموا فيه الرئيس ​حسن روحاني​ بمخالفة مواقف المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وسأل نواب البرلمان روحاني: "ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه ​الإدارة الأميركية​ وأن التفاوض معها سم قاتل؟".