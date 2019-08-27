الارشيف / اخبار العالم

80 نائبا في البرلمان الإيراني يتهمون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" أن "80 نائبا في ​البرلمان الإيراني​ أصدروا بيانا إتهموا فيه الرئيس ​حسن روحاني​ بمخالفة مواقف المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وسأل نواب البرلمان روحاني: "ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه ​الإدارة الأميركية​ وأن التفاوض معها سم قاتل؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 80 نائبا في البرلمان الإيراني يتهمون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا