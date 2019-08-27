وفد من حماس برئاسة مشتهى يزور القاهرة للقاء المسؤولين المصريين

وصل وفد حركة "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى إلى القاهرة أمس الإثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.
واوضح الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريح له، إن "الوفد سيلتقي مع المسؤولين المصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات، من بينها العلاقات الثنائية، والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته".
وتأتي هذه الزيارة استكمالا لزيارات عديدة أجرتها قيادة حماس بمستوياتها المختلفة في مصر لبحث الملفات الثنائية والشأن الفلسطيني ومعاناة قطاع غزة.
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